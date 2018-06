Geral

Um grupo de tradicionalistas ligados ao CTG Querência do Arroio do Meio, coordenado pelo capataz da invernada campeira Clécio Schwarzer, realiza uma cavalgada sábado, dia 16 de junho, com destino para Capitão, onde o grupo vai se encontrar para uma integração com a gauchada do CTG Capitão Ribeiro. A saída acontece às 08 horas na propriedade de Clécio Schwarzer, na rua Antônio Rauber, passando por Rui Barbosa, Dona Rita, Arroio Grande, Morro Leão e Picada São Paulo. Ao meio-dia será servido almoço em Capitão pelo valor de R$ 25 por pessoa. Na parte da tarde acontecem provas de tiro de laço no Parque de Eventos de Capitão. O retorno está previsto para o final da tarde. Os organizadores comunicam que a participação na cavalgada será livre. As confirmações devem ser feitas até a noite desta sexta-feira com Clécio pelo fone 99718-6199.

Por daiane