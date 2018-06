Geral

Os organizadores do maior evento do município de Marques de Souza estão com expectativas de receber um público superior a duas mil pessoas no distrito de Bela Vista do Fão, neste domingo, dia 17. Em sua 43ª edição, a Festa da Bergamota exalta a fruta típica da localidade e a culinária italiana.

Criada há 47 anos pelo professor Nilo Ângelo Bagatini, a programação, ao longo dos anos, se consolida como um das mais tradicionais do interior do Vale do Taquari, trazendo público de toda região, RS e outros estados, definindo-se um momento de nostalgia e muitos reencontros.

A organização do evento iniciou em maio com o envolvimento de cerca de 200 voluntários, com apoio de todas as entidades do distrito: Associação do Círculos de Pais e Mestres da Colégio Estadual Frei Antônio, Comunidade Católica Nossa Senhora de Lourdes e diretoria do Grêmio Esportivo Guarani na divulgação, decoração, infraestrutura e programação.

O destaque do evento vai para os concursos para escolha dos melhores conjuntos de bergamotas, de gastronomia e de Piá e Boneca da Festa. Cada conjunto inscrito poderá contar com 15 bergamotas das variedades Comum, Dancing, Pocam, Morkot, Do Céu, e Montenegrina. A classificação considerará a estética e simetria das frutas e padronização do cabo. Os participantes doam as bergamotas para o público que comparece ao evento levar para casa. As melhores classificadas serão comercializadas.

O concurso gastronômico escolherá os melhores bolos, cucas, sagus, pudins e rocambole. E ainda serão escolhidos a Piá e a Boneca da festa.

O evento ainda contará com alvorada festiva às 6h30min e, em caso de bom tempo, será realizada uma caminhada, que cruza a pinguela do rio Fão, em direção a Canhada Funda, Pouso Novo, para colheita de bergamotas.

A expectativa é de servir mais de 1,2 mil almoços. No cardápio capeletti, polenta brustolada com queijo, polenta frita, pão caseiro assado no forno de barro, galinha caipira ao molho e massa caseira, batata caramelada, arroz, aipim, saladas diversas e churrasco de rês, suíno e frango, acompanhado por vinho colonial. O valor do cartão é de R$ 30 e pode ser adquirido com os organizadores.

A novidade deste ano são as tendas de produtos coloniais da Associação de Artesãos de Marques de Souza, de produção típica da localidade e de lanches preparados pelos estudantes do Colégio Frei Antônio. O espaço terá embutidos, queijos, vinhos, melado, rapaduras, conservas de cogumelos, ovos de codorna, mel e derivados, confeitarias, tricô e itens diversos. À tarde haverá baile com a banda San Marino com ingresso gratuito.

Saiba Mais: Bela Vista do Fão é habitada por 400 famílias, com predominância italiana. Na sede do distrito funciona um Centro Administrativo que opera com Parque de Máquinas e Posto de Saúde, cartório de Registros, Correios, Ginásio Esportivo e Campo de Futebol Guarani.

Economicamente a localidade ainda se destaca pela indústria cerâmica e serrarias, avicultura, suinocultura e fumicultura. O distrito possui três mercados, pousada e posto de combustíveis. O Colégio Estadual de Ensino Fundamental é frequentado por 45 estudantes.

Desde 2017 a comunidade tem recebido investimentos do Poder Executivo, com a construção do monumento da bergamota e revitalização da praça, com a instalação de brinquedos. Nesta semana foi concluída a pavimentação das ruas em torno da praça que levam até o ginásio onde será realizada a festa.

A subprefeitura do distrito também atende as comunidades de Vasco Bandeira, 12 de Outubro, Barrinha Alta e Baixa, e Pau Queimado.

Por daiane