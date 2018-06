Carta Branca

Nelson Rodrigues (1912 – 1980), genial jornalista e escritor, é o mais importante autor de peças de teatro que o Brasil já teve e um inspiradíssimo cronista de futebol.

Para combinar com o clima de Copa do Mundo, aqui vão algumas das frases imortais de Nelson Rodrigues:

Em futebol, o pior cego é o que só vê a bola.

***

Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz Literatura, política e futebol com bons sentimentos.

***

A bola de futebol acompanha o craque, ela tem alma de cadela.

***

A grande vaia é mil vezes mais forte, mais poderosa, mais nobre do que a grande apoteose. Os admiradores corrompem.

***

Se Pelé não tivesse nascido homem, teria nascido bola.

***

A tabelinha de Pelé e Tostão confirma a existência de Deus.

***

O intelectual brasileiro que ignora o futebol é um alienado de babar na gravata.

***

Somos o povo que berra o insulto e sussurra o elogio.

***

Nenhum povo tem o direito de vender seus heróis. Nem o herói tem o direito de vender a si mesmo.

***

Há um abismo entre a seca objetividade europeia e a nossa imaginação, o nosso fervor, a nossa tensão dionisíaca.

***

Não me venham falar em Di Stefano, Puskas, em Sivori, em Suárez. Eis a singela e casta verdade: não chegam aos pés de Pelé. Quando muito, podem engraxar-lhe os sapatos, escovar-lhe o manto.

***

O vampiro de Düsseldorf, que era especialista em sangue, se provasse o sangue de Gérson, havia de piscar o olho: – “sangue do puro, do legítimo, do escocês”.

***

Um Garrincha transcende todos os padrões de julgamento. Estou certo de que o próprio Juízo Final há de sentir-se incompetente para opinar sobre o nosso Mané.

***

O futebol não vive de iluminações pessoais. Um time tem de ser, como tal, um conjunto harmônico e potente.

***

O que atrapalha o Brasil é o próprio brasileiro. Que país formidável seria o Brasil se o brasileiro gostasse do brasileiro.

