Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde de Arroio do Meio, por meio da equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF) São Caetano, convida a comunidade para o 1º Encontro de Controle das Doenças Crônicas não Transmissíveis. O evento será realizado na próxima quarta-feira, 20 de junho, das 15h às 17h, no subsolo do Salão Paroquial da Igreja Matriz – rua São João, 145.

Com foco na saúde preventiva, o encontro será composto por palestras de quatro profissionais da área da saúde. Abrindo a tarde, a nutricionista Juliana Scheibler abordará a temática “O que eu comer faz minha vida mais saudável”. Logo após, a psiquiatra Emile Krüger fala sobre “Doenças psiquiátricas – Posso me ajudar”. A médica Daniela Todeschini tratará sobre o assunto “Doenças Degenerativas” e para encerrar, a enfermeira Maria de Fátima Mallmann esclarecerá dúvidas sobre “Adesão ao tratamento”.

O Secretário da Saúde, Gustavo Zanotelli, reforça que o foco do município está voltado para a saúde preventiva. “A prevenção é o melhor caminho para uma vida saudável e tranquila, incluindo uma alimentação equilibrada e exercícios físicos”, afirma. “Nossas ações têm como principal objetivo promover a saúde e o bem-estar da nossa comunidade”, salienta o secretário.

Por daiane