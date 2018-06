Agricultura

Ocorre hoje, às 14h, na Ser Picada Flor, em Marques de Souza, o ato de entrega dos viveiros de peixe executados pela Secretaria do Desenvolvimento Rural (SDR) com apoio técnico da Emater/Ascar, aos produtores dos municípios do G8. O evento terá a participação do secretário Tarcísio Minetto e autoridades locais. Em Marques de Souza quatro produtores foram beneficiados com a abertura de sete viveiros de peixe.

Por daiane