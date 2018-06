Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 09 de junho, a partida final da 1ª Divisão do Campeonato de Bocha Força Livre – Taça Supermercado Marel/Chapeação Central, reunindo em Palmas, as equipes do São José x Esperança de Rui Barbosa.

Na rodada de ida em Rui Barbosa, o São José havia vencido por 5 x 3. No sábado, em Palmas, o Esperança se manteve vivo em busca do título com duas vitórias nos jogos das duplas e uma vitória na primeira rodada dos trios. Com placar em 3 x 3 e faltando dois jogos de trios para conhecer o campeão, restava o São José somar mais quatro bolas que foram alcançadas nas jogadas iniciais da rodada da volta dos trios. Com a soma de bolas preenchida e um saldo de 24 bolas de vantagem, mesmo o Esperança ganhando os dois últimos jogos não poderia mais ser campeão. Diante da situação o São José passou a festejar o título de campeão.

Premiação

A Liga de Bocha de Arroio do Meio comunica que o jantar-baile de encerramento do campeonato com a entrega de prêmios, está agendado para sábado, dia 16 de junho, no Guarani de Arroio Grande com programação que inicia às 20h30min. Os cartões para o jantar podem ser adquiridos com a direção do Guarani. Entre os premiados da 1ª Divisão está o São José, que recebe o troféu de campeão e de vice para o Esperança-RB. A 3ª colocação é do Brasil de Bicudo e de 4º lugar para o Passo do Corvo. Na 2ª Divisão, o troféu de campeão será entregue para o Guarani; 2º, Amigos; 3º, Pituca “B” e em 4º, Forquetense.

Por daiane