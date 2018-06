Saúde

A Administração Municipal de Travesseiro iniciou na segunda-feira, em São Miguel, um programa de interiorização com reuniões nas comunidades. O foco principal será a área da saúde, visto que a carteirinha que identifica os munícipes está defasada e segundo o Conselho Municipal da Saúde, é necessário identificar quem mora de fato em Travesseiro e quem vive fora do território municipal e mesmo assim usufrui dos recursos do município nesta área. Pede-se a presença de uma pessoa por família nestas reuniões.

A reunião de São Miguel foi acompanhada pela secretária da Saúde, presidente do Conselho da Saúde, secretários municipais e o vice-prefeito Sérgio Nied. Durante os encontros a secretaria da Agricultura vai fazer a entrega da autorização do cheque incentivo aos produtores rurais. Ontem (5ª feira) aconteceu reunião em Barra do Fão.

