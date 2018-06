Educação

Inaugurado em maio de 1985, o primeiro prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Barra do Forqueta, em Arroio do Meio, passa por reforma total. A obra inclui troca de forro, piso, parte elétrica, adaptação do corredor de circulação para solário fechado com vidro temperado, transformação de duas salas de aula em dormitórios, pintura, revisão do telhado e construção de rampa de acessibilidade para interligar os prédios. A estrutura de 187,70m² abriga a Educação Infantil, temporariamente atendida em outro espaço. A conclusão está prevista para o final do mês.

A obra iniciou pela execução da ampliação e 282m² do pavimento superior, incluindo a construção de três novas salas de aula, espaço multiuso, sanitários feminino, masculino e dos professores, corredor de circulação e escadas revestidas com antiderrapante. Esta etapa está concluída. O investimento total é superior a R$ 360 mil, somando ampliação e reforma. A execução está por conta da empresa Pellegrini & Pellegrini Ltda. Os espaços viabilizam a ampliação de matrículas e atendimento em turno integral.

Outras obras em escolas: Recentemente foi concluída a ampliação de 106,91m² da Emef Professor Arlindo Back, do distrito de Forqueta, para atender a Educação Infantil/Etapa Pré-Escola em turno integral, contemplando uma sala de aula, despensa, banheiros feminino e masculino e lavanderia. A obra inclui ainda a reforma de 48,94m², com ampliação do atual refeitório e cozinha, a partir da junção e adaptação do espaço com a sala que atualmente atende o público infantil. O investimento é de R$ 89.394,67, provenientes de recurso próprios do município. A obra foi executada pela empresa Companor Construções Ltda, contratada via processo licitatório.

• Na Escola São Caetano foi executada a demolição de parte da escola antiga e limpeza do pátio, para viabilizar posterior ampliação de 188,15m², com novas salas de aula. O investimento será próximo a R$ 250 mil. O avanço da obra aguarda liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), via emenda parlamentar, para o termo de início.

