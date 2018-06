O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Há cerca de quatro anos as mulheres do grupo Laçadas do Bem, de Arroio do Meio, têm como principal objetivo tricotar peças de roupa em lã para serem doadas a instituições. Para aquecer quem precisa, as tricoteiras estarão reunidas na tarde deste sábado, dia 16, das 14h às 17h na Rua de Eventos. A ação marca o Dia Internacional de Tricotar em Público comemorado hoje, dia 15.

A comunidade é convidada a prestigiar esse momento e tomar um chimarrão com as tricoteiras, conhecendo um pouco mais do trabalho. As pessoas que quiserem contribuir podem doar novelos de lã, que são muito bem-vindos.

Formado por 15 tricoteiras voluntárias do município, elas se reúnem mensalmente, sempre na última quinta-feira do mês, para produzir peças de lã para doação. A produção composta de meias, tocas, blusões, casacos e mantas, na maioria peças infantis, são destinadas para instituições, hospitais e famílias carentes.

A ação voluntária surgiu através da visita de uma das integrantes no grupo que existe em Lajeado, onde conheceu o trabalho realizado. A ideia foi trazida para Arroio do Meio e em pouco tempo ganhou adeptas.

Por daiane