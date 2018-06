Meio Ambiente

O bairro Novo Horizonte foi o primeiro a receber o projeto Nossa Praia é Aqui, que faz parte do Programa Nossa Cidade Meu Lar promovido pela prefeitura de Arroio do Meio e visa conscientizar a população para o descarte correto de resíduos. O evento ocorreu na tarde de quarta-feira, 13, na entrada do bairro e contou com a presença do prefeito Klaus Werner Schnack, da coordenadora do Departamento de Meio Ambiente, Rose Grassi, alunos da escola Tancredo Neves e moradores do bairro.

A placa instalada na entrada do bairro alerta para os dias da coleta bem como datas de coletas de móveis velhos e lixo verde. Alerta ainda para o descarte de resíduos de construção civil que é de responsabilidade de seus geradores. Agora a intenção da Administração é levar o projeto para outros bairros. Na ocasião apresentou-se a banda da escola Tancredo Neves que, de posse de seus instrumentos, tocou alguns ritmos a exemplo do Holodum e Frevo.

O prefeito Klaus Werner Schnack disse que o projeto vem ao encontro do bem comum e das famílias do bairro. Nesse sentido pediu a colaboração para o descarte correto dos resíduos. A coordenadora do Meio Ambiente, Rose Grassi abordou a destinação correta dos resíduos que deve ser levada a sério pela população. “São algumas ações cotidianas que vão trazer benefícios não só ao meio ambiente, mas a toda população”, reforça.

Rose informou ainda a data das próximas edições da campanha de Descarte Ambientalmente Correto que serão realizadas nos dias 4 de agosto, 6 de outubro e 8 de dezembro, sempre aos sábados, das 8h às 11h, na Rua de Eventos. Podem ser levados ao local para descarte: vidros de café e conservas; sucatas; eletroeletrônicos; medicamentos vencidos; óleo; pilhas e baterias; lâmpadas fluorescentes; papel, papelão, plásticos, jornais e revistas; garrafa pet e latas de alumínio.

Por daiane