De acordo com a Lei Municipal 3679/2018, a partir de julho será ampliada a premiação do Programa Municipal de Incentivo ao Comércio Local/Nota Fiscal Gaúcha de Arroio do Meio, de 60 para 80 sorteados por ano. Além de cinco beneficiados mensais, a ampliação inclui prêmios extras para novembro – mês de aniversário do município, Natal e Dia das Mães.

Essa semana a Administração Municipal realizou a entrega da premiação dos sorteados de maio. Foram cinco vencedores no período, sendo quatro pelo sorteio municipal – Aladir Luiz Severgnini, de Pouso Novo e os arroio-meenses Marcia Inês Petry Katz, Jandir Del Ponte e Nara Aparecida Brandao, premiados com R$ 200. Maria Helena Musskopf Rempel foi sorteada pelo sorteio estadual, cujo valor não é divulgado. Todos os sorteados são clientes do comércio arroio-meense e solicitaram o número do CPF no cupom fiscal na hora da compra.

Segundo o Secretário Municipal da Fazenda, Márcio Zimmer, foram gerados 15.189 cupons durante o mês de maio, com a participação de 3.127 CPFs, movimentando mais de R$ 1.518.900,00 no comércio arroio-meense. “O programa municipal está completando um ano, sendo que iniciamos com cerca de dois mil CPFs registrados e hoje temos mais de 3.500, o que mostra o envolvimento e conscientização da comunidade na hora das suas compras”, destaca Zimmer.

Ontem, 28, foi realizado um sorteio com quatro prêmios de R$ 200 pela premiação municipal e prêmios que variam entre R$ 500 a R$ 300 mil pela estadual. Arroio do Meio participa da NFG desde julho de 2017. Neste período foram sorteados 56 clientes, o que gerou mais de 161.439 mil cupons e movimentou mais de R$ 16.143.900,00 milhões no comércio. Os principais objetivos do programa são o incentivo ao comércio e aos consumidores locais.

Saiba mais

Para participar, o consumidor deve fazer seu cadastro no site da Secretaria da Fazenda do Estado (www.nfg.rs.gov.br), para posteriormente solicitar nota fiscal com seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) na hora da compra. No momento do cadastro é possível indicar uma entidade do município – Hospital São José ou Escola Estadual Guararapes – para que receba bônus do programa como benefício. A cada R$ 100 em compras, o sistema lança um cupom eletrônico para o consumidor concorrer aos prêmios. O resultado é anunciado pelo e-mail informado no cadastro on-line. Os sorteios são mensais. Outra vantagem é o desconto de 5% do IPVA a cada 100 notas fiscais emitidas pelo contribuinte.

