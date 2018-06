Geral

A Paróquia da Comunidade Santa Antônio de Pouso Novo, presidida por Tânia Constantin, realiza domingo, dia 10, a festa em honra ao seu padroeiro Santo Antônio. A programação inicia às 10 horas com missa na Igreja Matriz celebrada pelo frei Renato Puhl e com a participação das 11 comunidades que compõem a Paróquia que entram na igreja carregando seu padroeiro, acompanhado de um relato histórico de cada um. Após a missa a festa continua no Salão Paroquial, onde o público será recepcionado pelas soberanas do município e pelas prendas do CTG Tropilhas da Serra. Ao meio-dia será servido almoço ao estilo piquenique com churrasco de rês, galeto recheado, pão, cuca e saladas. Pede-se para trazer talheres. Após o almoço a festa continua com jogos, sorteio da rifa e baile com animação da banda Novo Pecado.

Feriado - Como Santo Antônio também é o padroeiro do município de Pouso Novo, na quarta-feira, dia 13, considerado Dia de Santo Antônio, será feriado municipal em Pouso Novo, não havendo expediente em todos os órgãos públicos municipais, escolas e educação infantil.

