O Alto Taquari - Cotidiano

Aos gritos de “O campeão voltou”, a equipe Schtena comemorou com muita emoção e alegria o título da 2ª Gincana Arroio do Meio. A equipe, que já venceu seis edições da Gincana The Horse, somou 1.778,50 pontos em uma acirrada disputa que movimentou as quatro equipes participantes que se empenharam em diversas tarefas por cerca de um mês.

A segunda colocação foi da equipe Curê, que somou 1.691 pontos, seguida da equipe Hashtag com 1.577,50 pontos e pela equipe Hure Pook com 1.370,50 pontos. Enquanto a comissão organizadora contabilizava o resultado da gincana, integrantes das equipes e comunidade em geral que lotaram a Rua de Eventos e a Praça Flores da Cunha curtiram o show da Banda Barbarella. A banda arroio-meense embalou o público com seus grandes sucessos da carreira, além de hits da música nacional e internacional.

Momentos antes do anúncio, o prefeito Klaus Werner Schnack agradeceu o empenho de todos para a realização do evento, mesmo com os contratempos gerados pela paralisação dos caminhoneiros. “Todos estão de parabéns por tudo que aconteceu nesse final de semana, e vocês gincaneiros, conseguiram trazer um pouco de alegria e diversão à comunidade arroio-meense em uma semana tensa para os brasileiros”.

Classificação

1º lugar Schtena: 1.778,50 pontos – premiação de R$ 3 mil

2º lugar Curê: 1.691 pontos – premiação de R$ 2,5 mil

3º lugar Hashtag: 1.577,50 pontos – premiação de R$ 2 mil

4º lugar Hure Pook: 1.370,50 pontos – premiação de R$ 1,5 mil

Por daiane