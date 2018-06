Agricultura

A Administração Municipal de Arroio do Meio recebeu uma nova retroescavadeira essa semana. A máquina é proveniente de um pacote de 576 equipamentos agrícolas adquiridos com recursos de emenda parlamentar da bancada gaúcha, num investimento superior a R$ 70 milhões, em benefício a 336 municípios. Arroio do Meio foi indicado pelo deputado Darcísio Perondi.

A nova retroescavadeira substituirá a máquina em atividade no distrito de Forqueta, que em função do tempo de uso representa alto custo mensal aos cofres públicos. Para o prefeito Klaus Werner Schnack, a demanda se explica pela força do setor primário em Forqueta e o estado do maquinário em operação na localidade. “Forqueta tem a agricultura forte e este maquinário auxiliará na realização de um trabalho de qualidade às estradas do distrito e serviços nas propriedades, proporcionando conforto e qualidade de vida à comunidade local”, afirma. “Além de economicidade para o município, já que substitui um equipamento de alto custo mensal do nosso parque de máquinas”, salienta Schnack.

Por daiane