Visando preparar os adolescentes para o mercado de trabalho, a Administração Municipal de Arroio do Meio, por meio do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) está realizando o Programa de Capacitação para Jovem Aprendiz. Voltada para cidadãos com idade entre 14 a 18 anos, estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio, a capacitação consiste em encontros quinzenais com o grupo, orientados pela coaching Márcia Sehn.

Ao longo dos oito encontros, a profissional compartilha dicas sobre apresentação pessoal, postura e ética profissional, comprometimento, responsabilidade, pontualidade, atitudes comportamentais, elaboração de currículo e entrevista de emprego, entre outros conhecimentos necessários para o desempenho profissional. Ao final da capacitação, o grupo visitará uma empresa do município, para conhecer a rotina de trabalho.

Em visita ao grupo durante o encontro da última semana, o prefeito Klaus Werner Schnack, contextualizou suas primeiras experiências profissionais e incentivou os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. “Todo trabalho é digno e importante para a sociedade”, afirmou. Empresas interessadas em criar parcerias para oportunizar vagas pelo programa Jovem Aprendiz podem entrar em contato com o Cras, pelo fone (51) 3716-1166 ramal 334, ou direto na rua Gustavo Wienandts, nº 485.

