Meio Ambiente

Abrindo a semana do Dia Mundial do Meio Ambiente – 5 de junho, a Administração Municipal de Arroio do Meio reuniu presidentes de comunidades e cuidadores de cemitérios na tarde da segunda-feira, 4, para tratar sobre assuntos de limpeza, cuidado e manutenção desses espaços. A ação foi conduzida pela vice-prefeita Eluise Hammes, Secretaria da Saúde e Departamentos do Meio Ambiente e Serviços Urbanos, visando a troca de experiências e padronização de boas práticas na prevenção da dengue e descarte correto de resíduos.

Na ocasião, o secretário de Saúde Gustavo Zanotelli e os agentes epidemiológicos apresentaram o modelo de novas placas que serão instaladas nos 15 cemitérios do município, com orientações sobre o uso correto de vasos e embalagens para o controle da dengue. A coordenadora do Departamento do Meio Ambiente, Rose Maria Grassi, falou da ampliação do recolhimento de lixo seco no interior, que passou a ser semanal desde maio. Relatou ainda as ações do programa de limpeza urbana e combate às pragas Nossa Cidade, Meu Lar, incluindo a Campanha de Descarte Jogue Limpo com Arroio do Meio, com a 27ª edição confirmada para 4 de agosto.

O Coordenador do Departamento de Serviços Urbanos, Airton Schmitt, pediu a colaboração dos cuidadores dos cemitérios, no descarte correto e consciente de resíduos de flores, coroas, vasos, restos de obras e demais entulhos. Reforçou também sobre a logística de recolhimento de móveis velhos em segundas-feiras e de galhos verdes, de terças a sextas-feiras.

Mais ações alusivas ao Meio Ambiente:

• O Departamento do Meio Ambiente está preparando uma ação de conscientização do descarte correto do lixo seco nos bairros e loteamentos, no dia 13 de junho, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tancredo Neves, do bairro Novo Horizonte. Após o lançamento, a ação deve ser estendida aos demais bairros;

• No dia 14 de junho será realizada uma capacitação para servidores municipais sobre podas de árvores. Comunidade interessada em participar pode se inscrever gratuitamente no Departamento do Meio Ambiente/Prefeitura Municipal;

• Até o final do mês devem ser realizadas palestras sobre ácaros nas Escolas Municipais, sob condução de uma aluna acadêmica de Biologia.

Por daiane