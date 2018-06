Meio Ambiente

Dando sequência às ações alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, o Departamento Municipal do Meio Ambiente de Arroio do Meio promoveu uma capacitação técnica sobre Arborização Urbana. O evento ocorreu no dia 14, dividido em dois momentos – parte teórica realizada na secretaria de Educação e Cultura e a técnica nas ruas do Centro, ambas ministradas pelo biólogo e arborista João Augusto Bagatini, membro da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana.

A capacitação certificou 20 participantes, incluindo servidores públicos responsáveis pela arborização e fiscalização do município, profissionais do setor privado, representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Ecobé e Conselho de Defesa do Meio Ambiente (Codemam). Entre os assuntos abordados, destaque para planejamento da arborização, tipos de podas de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 16.246-1, equipamentos e ferramentas apropriadas para manejo de árvores, consequências estéticas e fitossanitárias de podas mal feitas, entre outros.

De acordo com o Coordenador do Departamento de Serviços Urbanos, Airton Schmidt, os servidores avaliaram positivamente a proposta. “Uma oportunidade única, onde aprendemos de forma técnica como melhor executar esse serviço que é realizado durante todo o ano nos passeios e áreas públicas do município”, aprovou.

Por daiane