Saúde

A Administração Municipal de Arroio do Meio promoveu no dia 20, o 1º Encontro de Controle das Doenças Crônicas não Transmissíveis. O evento focado em Saúde Preventiva foi realizado no Subsolo do Salão Paroquial e contou com a participação de mais de 160 representantes da comunidade, que assistiram as palestras da nutricionista Juliana Scheibler, psiquiatra Emile Krüger, médica Daniela Todeschini e enfermeira Maria de Fátima Mallmann.

O evento foi organizado pela equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) São Caetano e faz parte de um projeto maior da Secretaria Municipal da Saúde, focado em Saúde Preventiva. As ações iniciaram em maio, quando a Unidade Básica de Saúde (UBS) Rui Barbosa tratou sobre Saúde do Trabalhador. Demais atividades estão previstas para o segundo semestre, mensalmente organizadas por equipes das ESFs dos bairros e Posto de Saúde Central.

Em julho, o foco será a Saúde do Idoso. A ação já iniciou com visitas itinerantes aos 20 grupos de Terceira Idade do município. Nas visitas, a equipe formada pela enfermeira Luciane Prediger, nutricionista Carolina Kraemer e Coordenadora do Departamento de Idosos e educadora física Diana Ames, repassam dicas de saúde preventiva, em especial sobre cuidados no inverno. A agenda segue em agosto, quando a equipe da ESF São Caetano abordará a Saúde da Criança e do Adolescente, através de roteiros itinerantes nas escolas do município, com palestras para alunos das escolas municipais e pais de crianças da Educação Infantil. Para setembro, a equipe da ESF Aimoré prepara ação especial para a Saúde de Gestantes e Puérperas. Em outubro será abordada a Saúde da Mulher e em novembro a Saúde do Homem, com atividades organizadas pelo Posto de Saúde Central.

Por daiane