Um documento assinado pelo prefeito de Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack, presidente de entidades representativas e da sociedade, vai ser encaminhado para o governo federal e para o Governo do Estado. Na moção, os representantes, diante do movimento que aconteceu a partir da paralisação dos caminhoneiros e ganhou adesão da população, apresentam pleitos que dizem respeito à toda sociedade (veja ao lado).

Os documentos são endereçados ao Chefe da Casa Civil do Estado, Cleber Benvegnú e ao ministro Chefe da Civil, Eliseu Padilha, pedindo que sejam remetidos ao governador José Ivo Sartori e ao presidente Michel Temer.

Assinam a moção o presidente da Câmara de Vereadores Rodrigo Kreutz, presidente da Acisam Adailton Cé, presidente da CDL Leonísia Kunzler, presidente do Conar Daniel Frohlich, do STR Astor Klaus e os representantes da sociedade Moris Albert e Jones Schmitt.

Depois da assinatura do documento, o grupo de caminhoneiros e apoiadores que estava junto à ERS-130, na altura do quilômetro 80, foi se dissipando aos poucos. Como a maioria dos pontos de protesto foram liberados no decorrer da semana, os caminhoneiros vão voltando à rotina de trabalho.

