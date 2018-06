Futebol Amador

A Copa Integração de Futebol de Campo, promovida pela Litrafa de Travesseiro e patrocinada pelo Sicredi realizou no domingo, dia 27, a primeira partida da final reunindo as equipes do Atlético Caçadorense x Imigrante de Linha Tigrinho, ambos de Nova Bréscia. A partida terminou com clássico marcador de 1 x 1. A decisão do título está marcada para domingo, dia 03 de junho, no campo do Imigrante, em Linha Tigrinho, com início às 15 horas.

Por daiane