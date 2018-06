Geral

A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Arroio do Meio lançou na tarde de quarta-feira, na Secretaria Municipal de Educação, as camisetas comemorativas ao aniversário de cinco anos da organização no município.

As camisetas são estampadas com arte feita a partir de dois desenhos diferentes, escolhidos em concurso realizado ainda em 2017 em parceria com a secretaria de Educação e cujas vencedoras foram cinco alunas da Escola São Caetano. Sthefany Luísa Haas, Gabriele da Costa, Nicole Luisa Sott, Sabrina Rahmeier e Thays Vitória da Costa, então estudantes do 8º ano, foram as vencedoras e ganharam uma camiseta.

No lançamento, todos destacaram a importância do trabalho da Liga em Arroio do Meio, bem como a parceria com a secretaria de Educação e as escolas e a participação dos alunos no concurso. Ivone Dutra Rheinheimer, Samuel Hergessel e Fabrício Gräff foram os responsáveis pela seleção dos desenhos.

As novas camisetas podem ser adquiridas com as integrantes da Liga ao valor de R$ 35.

Por daiane