Música

Palco para nomes consagrados na música brasileira, a ExpoBento também valoriza os talentos regionais e novas promessas do meio artístico. Um desses talentos será a arroio-meense Laura Froner Gonçalves, filha de Ana Laura Froner e Jean Carlo Gonçalves, que se apresenta no dia 13 de junho, às 20h.

Com oito anos, Laura já levou sua graciosidade e delicadeza ao palco do Programa Raul Gil em 2016. Na ocasião, aos seis anos, cantou a música eternizada na voz da cantora Whitney Houston, “I Will Always Love You”. A apresentação da cantora mirim rendeu elogios do apresentador Raul Gil e muitos aplausos da plateia.

No mesmo dia quem também sobe ao palco é a cantora mirim Valentina Roman, 12 anos. Natural de Arvorezinha, Valentina participou do The Voice Kids 2018, integrando o time de Carlinhos Brown na competição de talentos mirins. A apresentação de Valentina será às 19h30min. As performances das jovens cantoras ocorrem no palco principal da Praça Gastronômica.

A ExpoBento é a maior feira multissetorial do país e em 2018 chega em sua 28ª edição. Realizada no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, de 7 a 17 de junho, traz oportunidades de negócios para seus expositores. O evento visa atrair um público superior a 20 mil pessoas, pois além da diversidade de produtos, oferece lazer e diversão para toda a família.

Por daiane