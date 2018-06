Agricultura

Está previsto para o próximo dia 26 de junho, a partir das 15h, no Jardim Botânico de Lajeado, o evento de lançamento da 12ª Reunião Técnica Estadual Sobre Plantas Bioativas – atividade que ocorre entre os dias 26 e 28 de julho, na Univates, em Lajeado. Encontro itinerante e com ampla programação, a Reunião Técnica contará com diversas oficinas, painéis, mesas redondas e palestras, que terão como tema “Despertando para os potenciais das plantas bioativas: tradição e ciência”. A programação completa pode ser encontrada no site www.univates.br/evento/12a-reuniao-tecnica-estadual-sobre-plantas-bioativas.

A comissão organizadora solicita que os interessados em participar do evento de lançamento – voltado a autoridades, representantes de empresas parceiras e imprensa – confirmem a sua presença até o dia 22 de junho, pelo e-mail ivanice@emater.tche.br. O evento é uma promoção da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR) do governo do Estado, Emater/RS-Ascar e Univates, com o apoio de diversas entidades.

Sobre a Reunião Técnica

Evento itinerante, a reunião contará com dois eixos principais, sendo eles plantas bioativas na saúde e na alimentação humana e plantas bioativas na sanidade ambiental. “Cada eixo explorará temas variados, como educação popular em saúde, desafio para a implantação das práticas integrativas e complementares (Pics) no SUS, potencialidades das espécies nativas e homeopatia e fitoterapia na saúde animal e vegetal, entre outros”, destaca a extensionista da Emater/RS-Ascar, Elizangela Teixeira.

Trilhas ecológicas e interpretativas, pancaminhadas, oficinas temáticas, relatos de experiências, exposição de projetos escolares, espaço da erva-mate, apresentação de trabalhos científicos, espaço do cuidado, hora do chá e feira de produtos orgânicos – em parceria com a Articulação em Agroecologia do Vale do Taquari (AAVT) serão outras das atividades que ocorrerão paralelamente ao evento principal. “A expectativa é de que mais de 500 pessoas participem das discussões, debates e trocas de experiências propostas pelo encontro”, afirma Elizangela.

Por daiane