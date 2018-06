Geral

Hoje a Seleção Brasileira joga contra a Costa Rica, jogo que tem início às 9h e na próxima quarta-feira o jogo ocorre às 15h, contra a seleção da Sérvia. Nas duas oportunidades, os órgãos públicos atenderão em horário diferenciado, alguns em turno único.

Algumas prefeituras da região também adotarão turno único, hoje e no dia 27, a exemplo de Marques de Souza. Já em Arroio do Meio e Capitão o município terá único somente na quarta-feira, dia 22. Hoje os funcionários poderão assistir ao jogo em suas repartições, sem prejuízo às suas atividades. Da mesma forma funcionam as demais secretarias. Hoje e quarta-feira será disponibilizado no auditório da prefeitura de Pouso Novo um telão, para que os funcionários possam torcer pelo Brasil. Da mesma forma a prefeitura de Travesseiro atenderá normalmente ao público em ambas as datas.

Prefeituras

Arroio do Meio : O prefeito Klaus Werner Schnack decretou horário especial nos dias de jogos da Seleção Brasileira. Hoje, os funcionários não serão liberados, mas podem assistir ao jogo em suas repartições, desde que permaneçam em seu local de trabalho e sem prejuízos das atividades. Já no dia 27 quarta-feira, haverá turno único, das 7h às 13h. A mesma determinação serve para a secretaria de Saúde nos dois dias.

Hoje as escolas da rede municipal manterão as atividades normais. Dessa forma os alunos assistirão ao jogo nos educandários, com atividades curriculares antes e posteriormente à partida. Na quarta-feira dia 27, os alunos que tiverem autorização de seus pais poderão ir para casa às 14h45min. Os demais permanecerão nas escolas onde assistirão ao jogo. O horário do transporte escolar não será alterado em nenhum dos dias.

Marques de Souza : A prefeitura definiu horários especiais de trabalho em dias de jogo da Seleção Brasileira que terá turno único nos dias 22 e 27 de junho. Haverá turno único na sexta-feira (22) e na quarta-feira (27). Hoje o início das atividades na prefeitura será às 11h se estendendo até às 17h. Na quarta, dia 27, o expediente será das 7h30min às 13h30min.

Já as escolas manterão as aulas normalmente nos dias de jogos, sem adoção de turno único. A secretaria de Saúde, assim como a Unidade Básica de Saúde, adota turno único previsto no decreto, mantendo, no entanto, regime de sobreaviso para atendimento das demandas emergenciais. Durante o turno único todas as demandas de urgência e emergência deverão ser encaminhadas ao Hospital Marques de Souza para atendimento conforme contrato firmado entre a casa de saúde e o município. No Conselho Tutelar durante os jogos será adotado regime de plantão através do telefone 9 8415 7998.

Pouso Novo : Nos dias de jogos, um telão será disponibilizado no auditório da prefeitura para que os funcionários, que optarem em torcer pela Seleção Brasileira, possam assistir às partidas, retornando às atividades após os jogos.

Capitão : Da mesma forma ocorre em Capitão, onde um decreto estabelece horário de trabalho para o funcionalismo nos dias de hoje, 22, e quarta-feira, dia 27. Hoje, os funcionários não serão liberados, porém poderão assistir ao jogo desde que permaneçam em seu local de trabalho, conciliando-o com suas atividades, e sem prejuízos.

Já na quarta-feira, dia 27, as secretarias funcionarão em diferentes horários. A secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos das 7h30min às 13h30min. Já as secretarias de Administração e Finanças, Saúde, Agricultura, Assistência Social, Trabalho, Habitação e Educação, Cultura e Esportes das 8h às 14horas.

Travesseiro : A Administração desse município é a única exceção. Funcionará normalmente em ambas as datas. Porém, os funcionários poderão assistir aos jogos, desde que as atividades não sejam prejudicadas em razão da partida.

Escolas Guararapes e Bom Jesus

As atividades educacionais transcorrerão normalmente nesses educandários nos dias em que a Seleção Brasileira entrar em campo. No entanto as instituições oferecerão espaços com televisores para que os alunos possam assistir às partidas. Alunos munidos com autorização dos pais serão liberados no Colégio Bom Jesus para assistir aos jogos em casa.

Repartições Públicas

Fórum de Arroio do Meio: Hoje não haverá expediente na parte da manhã. O atendimento ocorre somente na parte da tarde das 12h às 19h. Já na quarta-feira, dia 22, o atendimento será das 8h às 14h.

Cartório Eleitoral: O Cartório Eleitoral de Arroio do Meio tem seu horário de atendimento somente na parte da tarde, por isso, o jogo de hoje não altera o funcionamento da repartição. Já na próxima quarta-feira, dia 27, o atendimento à população será das 8h às 14h.

Ministério Público: Esse órgão também teve seu horário de funcionamento alterado em razão dos jogos da Seleção Brasileira. Hoje, o expediente será das 12h às 19h. Já na quarta-feira, funcionará sem turno inverso, das 8h às 14h.

Defensoria Pública: O exemplo dos demais órgãos públicos da região a Defensoria Pública de Arroio do meio funcionará em horários diferenciados. Hoje, o atendimento se dará das 12h às 19h. Na quarta-feira dia 27, próximo jogo, o horário de atendimento ao público será das 8h às 14h.

Delegacia de Polícia: A Delegacia de Polícia de Arroio do Meio terá horário de atendimento reduzido em dias de jogos. Hoje o atendimento ao público inicia somente ao meio-dia se estendendo às 19h. Na quarta-feira, dia 27, o atendimento será das 8h às 14h.

Comércio: Hoje os clientes das 51 lojas que fazem parte do 4º Arraiá, estão convidados a assistir os jogos nas lojas participantes que permanecerão abertas no horário do jogo, em clima de descontração com muita pipoca, rapadura e guloseimas típicas da festa junina. Já na quarta-feira, a presidente da CDL Leonísia Kunzler, frisa que cada estabelecimento está livre para permanecer aberto ou fechar as portas de acordo com suas necessidades. “No entanto, entendo que o comércio deve permanecer aberto para atender seus clientes”, fala.

Agências bancárias: As agências bancárias seguem determinação da Febraban que expediu circular com os horários de atendimento em dias de jogos. Hoje o horário de atendimento ao público será das 13h às 17h. Já na quarta-feira, dia 27, o atendimento se dará das 9h às 13h. O atendimento nas agências do Sicredi de Arroio do Meio será diferenciado. Hoje o atendimento ao público será das 11h às 16h e quarta-feira das 9h às 14h30min.

Por daiane