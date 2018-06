Geral

A Administração Municipal de Arroio do Meio convida padarias, confeitarias e agroindústrias interessadas em participar da 1ª Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio, a realizarem sua inscrição até as 11h45min do dia 2 de julho, na secretaria de Indústria, Comércio e Turismo/Prefeitura.

O evento será realizado no domingo, 22 de julho, das 10h às 17h, na Rua de Eventos, dentro da programação Férias de Inverno, com exposição e comercialização dos produtos gastronômicos de empreendedores locais, Palco Aberto de Talentos, Espaço Gourmet e demais atrações que estão sendo organizadas por uma comissão formada por representantes dos empreendedores e Poder Público. Mais detalhes serão divulgados nas próximas semanas.

A 1ª Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio é uma iniciativa da Administração Municipal, por meio da secretaria de Indústria, Comércio e Turismo e Departamento de Cultura. O evento atende à temática abordada pelo grupo Conversando sobre Turismo, que reúne-se mensalmente na Casa do Museu. Os principais objetivos são o fomento aos empreendedores locais e valorização da diversidade e qualidade dos alimentos produzidos em Arroio do Meio.

Por daiane