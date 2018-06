Futebol Amador

A Litrafa de Travesseiro realizou no domingo, dia 03, a partida final da II Copa Integração de Futebol de Campo. O certame patrocinado pelo Sicredi, encerrou no campo do Imigrante de Linha Tigrinho/Nova Bréscia, reunindo as equipes do Imigrante e o Atlético Caçadorense, clássico de Nova Bréscia.

Após empate na primeira final em 1 x 1 em Linha Caçador, as duas equipes terminaram a partida de domingo com placar de 1 x 0 para o Imigrante, gol marcado no segundo em cobrança de pênalti. O resultado serviu para o Imigrante sagrar-se campeão. A partida ficou marcada por jogadas ríspidas, que deixaram um saldo de duas expulsões por parte do Atlético Caçadorense e uma por parte do Imigrante.

O certame teve a participação de oito equipes de Travesseiro, Coqueiro Baixo, Marques de Souza, Pouso Novo e Nova Bréscia. Na primeira fase as equipes jogaram entre si em turno único, classificando os quatro primeiros que disputaram a fase semifinal e final com jogos de ida e volta.

Por daiane