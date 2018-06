Geral

O prefeito de Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack, esteve em Porto Alegre na quarta-feira, 13, reunido com o vice-governador José Paulo Dornelles Cairoli e presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Nelson Lidio Nunes. Acompanhado de representantes das empresas Bremil, Neugebauer, Vale Log, Minuano e Coyote, o chefe do Executivo entregou um ofício ao representante do Estado, solicitando que interceda junto à EGR, quanto à retirada das notificações aplicadas às empresas lindeiras à ERS 130, dada a importância econômica e social para o município e Estado.

As notificações foram expedidas como resposta da EGR ao pedido do município e das empresas, solicitando orientações e/ou diretrizes para a regularização dos seus acessos junto à rodovia. O ofício reforça que as referidas empresas estão instaladas há anos no local, gerando emprego e renda para cerca de mil colaboradores, além de valor adicionado aos cofres públicos. Neste sentido, solicita que o Estado interceda na retirada das notificações e intermedeie na abertura do diálogo entre município, empresas notificadas no trecho e a empresa que irá realizar os serviços técnicos de elaboração do projeto básico de aumento da capacidade de ERS 130, para que em conjunto construam e definam as diretrizes de competências e responsabilidades.

“Buscamos o diálogo para construírmos juntos soluções para ampliar a capacidade de tráfego da rodovia e atender com segurança as necessidades de mobilidade da comunidade e empreendedores”, afirma Schnack. Como retorno, Cairoli solicitou ao presidente da EGR que atenda às reivindicações e se valha da equipe técnica própria e terceirizada para proceder a análise com o município e empreendedores.

Em maio o prefeito acompanhou outras empresas locais em demandas junto à Secretaria Estadual da Fazenda, assim como em novembro de 2017, junto à Fepam, com o objetivo de auxiliar as empresas de todos os portes.

