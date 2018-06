Coluna do Alício

Próximo ao Vale do Taquari, às margens da ERS-129, a cerca de 10 quilômetros de Serafina Corrêa e distante 80 quilômetros de Arroio do Meio, o distrito de Evangelista apresenta diversos atrativos turísticos como a igreja católica, o prédio de um moinho colonial e uma bomba de combustíveis, preservada desde 1971 quando o posto de gasolina da localidade encerrou as atividades. Uma localidade que nos leva para uma volta no tempo.

