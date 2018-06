Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 26, os jogos da rodada da volta da fase semifinal do Campeonato de Bocha Força Livre – Taça Supermercado Marel/Chapeação Central. Pela 1ª Divisão jogaram no Passo do Corvo, Passo 2 x 2 São José, resultado que classificou o São José e em Bicudo, tivemos Brasil 3 x 3 Esperança-RB, resultado que classificou o Esperança. Pela 2ª Divisão, jogaram em Arroio Grande, pela primeira partida da final, Guarani 7 x 1 Amigos.

O torneio continua sábado, dia 02 de junho, quando jogam pela primeira partida da final da 1ª Divisão, em Rui Barbosa, Esperança x São José. Pela 2ª Divisão, jogam pela partida da volta da final em Picada Arroio do Meio, Amigos x Guarani. Cada partida terá a disputa de oito jogos, sendo quatro de duplas e quatro de trios. Os jogos iniciam às 13h30min com 05min de tolerância.

Encerramento - A Liga de Bocha comunica que o jantar-baile de encerramento do campeonato com a entrega de prêmios, está previsto para a noite do dia 16 de junho no Guarani de Arroio Grande. Os cartões já estão sendo repassados para os clubes, sendo que outros interessados podem adquirir com a direção do Guarani.

Por daiane