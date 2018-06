Bocha

Teve início na noite de sexta-feira o Campeonato Regional de Bocha. O certame tem a participação de 10 equipes que estão divididas em duas chaves. Os jogos acontecem chave contra chave classificando quatro em cada chave no final da primeira fase.

Como representante de Arroio do Meio joga o Esperança de Dona Rita, a partir de equipe formada por Ronei Gabriel. Dona Rita está na chave “A” junto com Brasinha de Alto Palmas/Capitão, Bar do Ganhoto e Bar do Maneco de Lajeado e Colinas. Na chave “B” jogam Cumpadre’s Bar de Lajeado, Bar Central de Roca Sales, Cruzeiro de Linha Bastos/Marques de Souza, Bom Retiro e Imigrante. Os jogos acontecem com uma dupla e dois trios.

Na primeira rodada o Esperança de Dona Rita jogou em suas canchas, onde venceu por 3 x 0 o Cumpadre’s Bar de Lajeado. Nesta sexta-feira, dia 15, Dona Rita joga em Roca Sales com o Bar Central. Já o time de Capitão venceu por 3 x 0 na sexta-feira do Bar Central de Roca Sales. Hoje à noite joga em Imigrante. O Cruzeiro de Linha Bastos/Marques de Souza fez sua estreia com vitória de 3 x 0 do Bar do Maneco. Hoje à noite o Cruzeiro joga em suas canchas com Colinas.

Por daiane