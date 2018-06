Geral

A 21ª Copa do Mundo FIFA inicia na próxima quinta-feira, 14. A Rússia sedia pela primeira vez na história o evento esportivo. A estreia da Seleção Brasileira será no domingo, 17, às 15h, contra a Suíça. Em Arroio do Meio, o projeto CopAqui transmitirá a partida ao vivo, através de painéis de led instalados na Rua de Eventos, recentemente revitalizada.

O local está sendo decorado com artigos alusivos à Copa e Seleção Brasileira, produzidos pelas Escolas Municipais e oficinas do Centro de Referência da Assistência Social. Toda a comunidade está convidada a mobilizar a família, os amigos e vizinhos para assistir e torcer juntos pela Seleção Brasileira na Rua de Eventos. Haverá ervateira e show de pagode com a banda Samba Bom após a exibição do jogo.

Durante a tarde do domingo a Casa do Museu estará aberta para visitação, evidenciando a exposição temática Pelos Campos ou na Tela – uma breve história do futebol em Arroio do Meio, lançada em 17 de maio. Os demais jogos da Seleção Brasileira serão exibidos no Cineclube Real, na Casa do Museu – Sexta-feira, 22, 9h e quarta-feira, 27, às 15h. O avanço das atividades do projeto CopAqui dependem da classificação do Brasil na Copa do Mundo. O CopAqui é uma iniciativa da Administração Municipal, através da secretaria de Educação e Cultura e Departamento de Esportes. O principal objetivo é unir famílias e comunidade local e regional para torcerem juntos pela vitória do Brasil.

Por daiane