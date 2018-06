Obras

Com pouco mais de um mês em obras, a rua Adolfo Schneider, do distrito de Forqueta, Arroio do Meio, vai tomando outra forma, com parte da rua calçada. A pavimentação com pedras de basalto será executada em 237 metros de extensão, totalizando 2.843,64m² de calçamento, beneficiando 25 lotes, incluindo a construção de calçada de passeio.

O investimento é de R$ 210.655,54, provenientes de emenda parlamentar do senador Paulo Paim, via Ministério das Cidades, com contribuição dos moradores, conforme previsto na lei de contribuição de melhorias. A obra está sendo executada pela empresa Companor Construções Ltda, contratada via processo licitatório e deve ser concluída no segundo semestre.

Por daiane