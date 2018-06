Agricultura

Em comunicado emitido ontem pela manhã, a Cooperativa Languiru informa que a partir de hoje, dia 1º de junho, retoma as atividades de abate no frigorífico de aves, em Westfália, e no frigorífico de suínos, em Poço das Antas. As atividades estavam paralisadas desde quinta-feira, 24, no frigorífico de aves e desde sexta-feira, 25, no de suínos.

Como efeito do movimento grevista dos transportadores, a Cooperativa Languiru enfrentou dificuldades com o desabastecimento da matéria-prima e dos insumos necessários na industrialização de seus produtos, bem como dificuldades de escoamento dos produtos acabados aos pontos de venda, ocasionando, ainda, o exaurimento da capacidade de estocagem nas Centrais de Distribuição.

Gerenciamento de crise

O comitê de gerenciamento de crise da Dália Alimentos reúne-se diariamente desde que a greve dos transportes foi iniciada. Na quarta-feira, as atividades na unidade frigorífica localizada em Encantado seguiam suspensas desde o dia 24 de maio, completando uma semana sem abate e industrialização de produtos suínos. Os cerca de 1.200 funcionários que fazem parte do setor foram dispensados e deverão retornar ao trabalho mediante comunicado do Setor Pessoal. A principal dificuldade é quanto à falta de embalagens e insumos para a elaboração dos produtos, além da capacidade de estocagem, que está completamente tomada.

Ainda em Encantado, na fábrica de rações para gado leiteiro, as atividades foram suspensas. Já a fábrica de rações para suínos operava parcialmente e com dificuldade de recebimento de matéria-prima e expedição do produto acabado. No campo, a principal preocupação é com a integridade dos animais alojados, sendo que a Dália Alimentos possui um plantel de 220 mil animais. Diante disso, nesta quarta-feira, dia 30 de maio, a assessoria jurídica da cooperativa entrou com uma Ação Judicial junto à Comarca de Encantado pleiteando decisão judicial no sentido de liberar as vias para passagem de caminhões que transportam ração para suínos.

Em Arroio do Meio, na unidade de laticínios no bairro Aimoré, as atividades de recebimento de leite haviam sido cessadas e todo leite recebido está sendo conduzido à unidade de Palmas. Quanto aos dois supermercados, em Encantado e Arroio do Meio, alguns itens perecíveis carecem nas gôndolas devido ao desabastecimento. A direção solicita a compreensão dos clientes e consumidores até que a situação seja normalizada.

Por daiane