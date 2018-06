Geral

Após dois meses de período educativo, o Estacionamento Rotativo Gratuito de Arroio do Meio entra em vigor efetivamente na próxima segunda-feira, dia 25. Conforme o coordenador do Departamento de Trânsito, Luiz Fermino Freitas Soares, no período pôde-se corrigir vícios de condutores que inicialmente insistiam em extrapolar o tempo estabelecido que é de 1h30min. Desta forma foi alcançado o objetivo. Porém, ainda há uma pequena parcela de condutores que insiste em transgredir as normas e que, segundo ele, estão sendo monitorados.

Luiz enfatiza que a partir de segunda não serão tolerados excessos. O condutor que extrapolar no tempo de 1h30min será notificado com uma advertência de 15 min e caso não retire o veículo poderá ser multado e ter o veículo removido. Fermino explica que decorridos os 15 min da advertência, o fiscal responsável pela notificação o chamará para fazer uma análise da situação. Já no local e de posse de um aplicativo de celular o coordenador fará uma busca no aparelho para descobrir a quem pertence o veículo. O proprietário será procurado nas imediações e, caso não seja encontrado, será acionado o guincho que removerá o veículo ao depósito do Detran.

Ao condutor que descumprir a determinação será multado em uma infração grave no valor de R$ 195,23 e terá acrescido cinco pontos em seu prontuário de condutor. Terá ainda que arcar com as despesas de remoção do veículo e diária que somam R$ 289,38. O veículo precisa ser retirado até às 17 horas do mesmo dia, caso contrário o proprietário terá que desembolsar outra diária no valor de 26,91. “Esse proprietário terá uma despesa que se aproxima dos R$ 500”, frisa o coordenador de trânsito.

Ruas contempladas

O estacionamento rotativo foi implantando nas seguintes ruas: Dr. João Carlos Machado, Visconde do Rio Branco e as transversais Theobaldo Käfer, São José, Bento Gonçalves, São Luiz, São João, Monsenhor Jacob Seger e General Daltro Filho/Rua de Eventos (em ordem, da entrada da cidade até a Rua de Eventos). Destas, apenas a São José se prolonga até a rua Gustavo Wienandts, em função da concentração de comércio na quadra.

Dias e horários de estacionamento

O tempo limite de estacionamento é de 1h30min, sem renovação na mesma vaga. O horário do rotativo é de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h e das 13h às 17h e aos sábados, das 8h às 12h. O principal objetivo do Estacionamento Rotativo Gratuito é socializar o espaço público em prol do coletivo, possibilitando maior rotatividade nas áreas de estacionamento, como forma de facilitar a trafegabilidade e rotina dos usuários e incentivar o comércio local. Com o novo sistema, as 500 vagas existentes nesta área central podem gerar 3.500 oportunidades de estacionamento com a rotatividade.

Áreas de estacionamento disponibilizadas pela prefeitura

Para facilitar a rotina dos trabalhadores do Centro – comércio, instituições bancárias, setor público e escolas, o município viabilizou áreas alternativas para o estacionamento de veículos que permanecem o dia todo na área central, por meio de parcerias com proprietários de terrenos. São seis espaços: rua Visconde do Rio Branco – em frente à loja LS Confecções e ao lado da Lancheria do Dani; rua Bento Gonçalves – Quadra em frente à Escola Guararapes/fundos da secretaria de Educação e Cultura; rua São João – na entrada da Área de Lazer; rua Dr. João C. Machado – ao lado da Rodoviária e rua Maurício Cardoso, próximo ao Supermercado Arroiomeense. Além disso, foram criadas novas vagas para estacionamento de motos, em frente à Secretaria Municipal de Educação e Cultura – rua Dr. João Carlos Machado.

Por daiane