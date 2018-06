Educação

A secretaria da Educação, Cultura e Esporte de Capitão, lançou na sexta-feira, dia 15, um Concurso Fotográfico com o tema: “Retratando as belezas naturais de Capitão”. O concurso, que será realizado em parceria com o Departamento do Meio Ambiente, tem por objetivo retratar as belezas de Capitão através do olhar dos munícipes, tendo por foco as paisagens, as belezas naturais, o trabalho, as atividades econômicas, a cultura, a religiosidade, entre outros temas. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho, no setor de protocolo da Prefeitura, sendo que cada participante poderá inscrever até duas fotografias. Haverá mais de R$ 1 mil de premiação em dinheiro para as 10 melhores fotos, sendo R$ 250 para o vencedor. O regulamento encontra-se disponível no site www.capitaors.com.br, na aba “concursos públicos”.

Por daiane