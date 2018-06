Meio Ambiente

Os Amigos das Águas do Arroio Grande e Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Arroio do Meio, convidam os moradores do distrito para uma programação especial que ocorre em 21 de junho, no Salão da Comunidade de Arroio Grande Superior, ao lado da subprefeitura, a partir das 19h30min. Na ocasião será lançado o regulamento do concurso Espelhos D’Água, que visa escolher fotografia e slogan para ilustração das placas de identificação da comunidade.

Na noite também haverá apresentação da peça teatral “Lá na Casa da Vizinha”, com o grupo Luz e Cena de Novo Hamburgo. A dramaturgia fará o público pensar sobre o futuro com muitas dúvidas e indagações sobre a qualidade do meio ambiente diante do desenvolvimento tecnológico.

Durante o último fim de semana integrantes da comissão distribuíram folders educativos de conscientização às famílias da comunidade, que foram convidadas para intensificar a divulgação do projeto. Até o momento o movimento realizou seis encontros, incluindo um mutirão que resultou na retirada de três toneladas de lixo do leito e margens do arroio, envolvendo 70 voluntários.

Por daiane