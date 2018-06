O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

A comunidade arroio-meense está convidada a participar do Concurso Literário 2018. O prazo para a entrega de textos na secretaria de Educação e Cultura de Arroio do Meio encerra no dia 06 de julho. Com o tema Meu lugar…Minhas memórias…o concurso é estendido a todos os arroio-meenses natos ou residentes, a alunos das escolas e comunidade em geral.

Em visita à redação do AT, a secretária de Educação e Cultura, Mara Betina Forneck e a coordenadora pedagógica Marlise Fuhr, estenderam o convite para que a comunidade participe do concurso. “Queremos que as pessoas nos contem suas memórias e histórias dos lugares que têm um significado especial para elas”, frisam.

Alguns pontos do município estampam o folder de divulgação do concurso, com o intuito de remeter às memórias para algum desses lugares. Porém, Mara e Marlise destacam que o local escolhido não precisa ser necessariamente um lugar físico, podendo remeter a sentimentos e poesias. “É o momento de sensibilizar nossos colegas, quem trabalha do nosso lado e quais as histórias que essas pessoas têm para contar. Queremos que essa mobilização vá além das escolas”, salienta Mara.

Para elas todo mundo tem um lugar especial, que ativa suas memórias e aciona os sentidos, e são essas lembranças que merecem ser registradas no livro, afinal, as obras literárias eternizam histórias. A divulgação dos resultados ocorre na primeira quinzena de novembro e o lançamento da obra na segunda quinzena de novembro.

O concurso literário ocorre no município desde 1998 e até 2015 já lançou 12 obras literárias. Interessados em escrever sobre suas memórias, podem retirar o folder com o regulamento e demais informações nas escolas das três redes de ensino, Casa do Museu, biblioteca pública e na secretaria de Educação e Cultura.

Por daiane