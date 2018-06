Geral

Na próxima semana, durante três dias, os eleitores do Vale do Taquari terão a oportunidade de ajudar a escolher áreas prioritárias para o investimento de recursos estaduais. O processo de Consulta Popular ocorre nos dias 26, 27 e 28 de junho, com a votação iniciando às 7h da terça-feira e culminando às 23h59min de quinta-feira.

São dez projetos, e cada eleitor poderá votar em um projeto que considera relevante para o Vale do Taquari. Os quatro projetos mais votados receberão em torno de R$ 630.000 cada.

Arroio do Meio pode ser beneficiado por meio do Hospital São José que está incluído no projeto 4 que prevê recursos para ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS. Para entrar no rateio dos recursos, Arroio do Meio deve ter pelo menos 750 votos neste projeto. Por isso, o apelo é para que a comunidade se mobilize e vote neste projeto, tendo em vista que investimentos em saúde sempre são necessários e não se pode perder a oportunidade de recebê-los.

Durante os três dias de votação o Hospital São José vai disponibilizar pessoas na recepção para auxiliar na transmissão do voto. Para votar o eleitor precisa apresentar a carteira de identidade ou o título de eleitor. Os equipamentos adquiridos com recursos da Consulta Popular sempre são de fundamental importância para o Hospital São José. São inúmeros equipamentos já adquiridos para assistência aos pacientes com recursos desta natureza. Na Consulta Popular de 2015/2016 o hospital recebeu R$ 64.127,41 para a compra de equipamentos.

Formas de votação:

1ª – Pelo site www.consultapopular.rs.gov.br – votação das 7h do dia 26 até às 23h59min do dia 28;

2ª – Pelas urnas disponibilizadas pelo Codevat (aplicativo offline) – votação a partir das 7h do dia 26 até às 23h59min do dia 27;

3ª – Votação por SMS (gratuito): mandar um SMS para 27902 com a sequência RSVOTO#títulodeeleitor#nº do programa – votação das 7h do dia 26 até às 23h59min do dia 28.

Projetos que podem ser votados

1 – SDR – Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar. Convênio com Município ou Financiamento via Feaper para execução de Projetos de apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar (Ex.: Fruticultura, Olericultura, Apicultura, Suinocultura, Avicultura, Leite e Pecuária Familiar, Agroindústria, Piscicultura, Indígenas, Quilombolas, Jovens Rurais, etc).

2 – SSP – Reaparelhamento dos Órgãos de Segurança. Aquisição de viaturas de resgate para o Corpo de Bombeiros de Lajeado e Estrela e aquisição de equipamentos para a Polícia Civil.

3 – SEDUC – Implementação de espaços pedagógicos que favorecem a aprendizagem

4- SES – Ampliação, reforma, e aquisição de equipamentos para estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS. Para atendimento dos hospitais do Vale do Taquari. Distribuição em função do número de leitos SUS.

5 – SOP – Programa Estadual de Saneamento. Redes de água, Saneamento para Pequenas Comunidades, Sistema de Tratamento Individual de Esgoto e drenagem urbana, Módulos Sanitários

6 – SDR – Programa de Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rural. Convênio com Município ou Financiamento via Feaper para execução de projetos de infraestrutura rural: poços artesianos, micro açudes e viveiros para Piscicultura; Cisternas; sistemas de irrigação para Agricultura Familiar, Sistemas de saneamento (banheiro, filtro e fossa); Redes de abastecimento de água; Equipamentos para acesso à internet e telefonia, pequenas redes internas; Equipamentos para geração de energia solar fotovoltaica e/ou energia eólica, Biodigestores, Redes elétricas interna da propriedade rural; Geradores de energia.

7 – SDSTJDH – Promoção da Paz e Prevenção ao uso indevido de drogas no RS

8 – SEAPI – Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário – Suinocultura. Projetos que auxiliem os produtores no tratamento e destinação correta dos resíduos da criação de suínos.

9 – SEDACTEL – Regionalização do Turismo. Fortalecimento da gestão descentralizada (Apoio às Governanças Regionais); Posicionamento de mercado; Estruturação de produtos, destinos e segmentos turísticos.

10 – SSP – Videomonitoramento e cercamento eletrônico

Por daiane