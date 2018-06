Economia

O clima junino tomou conta dos 51 estabelecimentos comerciais participantes do 4º Arraiá de Promoções no Comércio, promovido pela CDL de Arroio do Meio. A promoção iniciou ontem, dia 21, e se estende até amanhã, sábado. Serão 72 horas de promoções especiais nas lojas participantes, de segmentos variados, que além dos descontos oferecem guloseimas típicas das festas juninas aos seus clientes. Cartazes afixados identificam as lojas participantes.

Entusiasmada, a presidente da CDL, Leonisia Kunzler, fala que o 1° Arraiá de Promoções iniciou há três anos de forma tímida. Porém, a adesão cada vez maior por parte dos comerciantes faz desta edição uma das maiores já realizadas, consolidando a data no calendário de eventos do comércio.

Para receber bem o cliente os lojistas se prepararam com descontos que variam entre 5% e 40%, o que deve aquecer as vendas, beneficiando também ao cliente que encontra produtos variados por bom preço. “Todos se vestem a caráter criando uma atmosfera boa, onde o entusiasmo contagia a todos, gerando um clima propício para as vendas”, observa Leonisia.

A presidente cita o comércio de Arroio do Meio como diferenciado. Além das lojas de rede possui estabelecimentos familiares que oferecem um atendimento personalizado, qualificado e familiar. Ressalta ainda a diversificação dos estabelecimentos que se equiparam aos de outros centros no tocante a variedade de produtos e gêneros. “Temos tudo aqui. Não precisamos ir para outras cidades para suprir nossas necessidades”, aponta.

A sócia-proprietária da loja Noeliana Modas, do bairro Bela Vista, Ana Paula Schmitt Rockenbach, entrou no clima junino reservando um espaço para a pipoca e o chimarrão. Também ornamentou a loja para receber os clientes oferecendo desconto de 30% em todas as peças de vestuário.

Confiante e apostando nas baixas temperaturas registradas nos últimos dias, espera aumentar as vendas em 5% em relação à edição passada, quando o clima não colaborou. Para ela o Arraiá é uma oportunidade de aquecer as vendas. “Participo do Arraiá desde a primeira edição e sempre deu retorno positivo no tocante às vendas”, enfatiza.

