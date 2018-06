Futebol Amador

A Copa Integração de Futebol de Campo promovida pela Aemaso de Marques de Souza, realizou no domingo, dia 03 de junho, a primeira partida da final do torneio reunindo as equipes do Grêmio Primavera de Linha Primavera/Cruzeiro do Sul e o Brasil de Marques de Souza. A partida aconteceu no campo do Primavera.

Com arbitragem de Paulinho Rodrigues, as duas equipes realizaram uma partida sem grandes empolgações. O Brasil fez 1 x 0 no primeiro tempo através de Júnior Simonetti, destaque da equipe, enquanto que o Primavera empatou aos 48min do segundo tempo.

A partida da volta será realizada domingo, dia 10, em Marques de Souza, com início previsto para às 14h30min. O Brasil tem a vantagem de jogar por mais dois empates nos 90min e na prorrogação para ser campeão.

Por daiane