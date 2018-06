Futebol Amador

O Brasil de Marques de Souza sagrou-se campeão da Copa Integração de Futebol de Campo promovida pela Aemaso de Marques de Souza. A partida final do torneio aconteceu no domingo, dia 10, no campo do Brasil de Marques de Souza, onde jogaram Brasil x Primavera de Cruzeiro do Sul, com arbitragem de Matheus Selke.

Desde os primeiros minutos da partida, o Brasil, mesmo jogando por dois empates, propôs o jogo. A equipe comandada por Airton Schmitt, tendo como auxiliar Nado, teve maior domínio em campo, sempre na busca de gols. Mesmo pressionando, o Brasil não conseguiu abrir o placar, inclusive correu risco de ter sua defesa vazada no segundo tempo. Na prorrogação, o Primavera deu um pouco mais de espaço, quando o Brasil aproveitou e abriu o placar com gol de seu centroavante Tanque. O mesmo Tanque, que encerrou o torneio como goleador, ampliou para 2 x 0 no segundo tempo da prorrogação, sacramentando a conquista do título.

No final da partida, a direção da Aemaso fez a entrega de medalhas e troféus aos campeões e vice. De posse do troféu de campeão, o Brasil, do presidente Henrique Kalsing, foi para a volta olímpica, sendo saudado pelos torcedores que permaneciam na sede do clube. Na parte da noite atletas, dirigentes e simpatizantes do clube das cores azul e branco participaram de um jantar de confraternização.

Por daiane