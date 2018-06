Futebol Amador

O presidente da Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), Volnei Kochen, comunicou esta semana que a entidade prorrogou os prazos para as equipes fazerem a sua inscrição para participar do Campeonato Regional de Futebol de 2018. A confirmação oficial do clube será feita mediante pagamento das taxas de inscrição através de depósito bancário na conta da Aslivata. O torneio será disputado em três categorias: Série “A”, Série “B e Veteranos.

Para a Série “A”, as inscrições podem ser feitas até o dia 09 de julho, sendo que a reunião técnica para definir detalhes da competição acontece na noite do dia 12 de julho na Câmara de Vereadores de Lajeado. Nesta categoria, com jogos entre titulares e aspirantes, as equipes de municípios com população até 7,5 mil habitantes podem inscrever até oito atletas considerados de fora da região. Se Arroio do Meio tiver a participação de três equipes, cada uma poderá inscrever oito atletas de fora. Se forem duas equipes, cada uma poderá inscrever quatro atletas de fora.

Para a disputa da Série “B” e Veteranos, as inscrições encerram no dia 16 de julho. A reunião técnica está marcada para a noite do dia 19 de julho, também na Câmara de Vereadores de Lajeado. Nesta categoria os jogos acontecem com uma única equipe por clube e com rodadas duplas. Os atletas devem ter seu vínculo dentro do município de origem de cada clube. A categoria de veteranos será disputada por atletas com idade a partir dos 40 anos, sendo que cada clube poderá inscrever até três atletas com idade entre 37 e 40 anos.

Por daiane