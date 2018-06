Futebol Amador

Se não houver prorrogação da data limite para inscrição de clubes, a direção da Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata) encerra nesta sexta-feira, dia 15, o prazo para inscrição de clubes interessados em participar do Campeonato Regional de Futebol de Campo. O torneio deve iniciar no último domingo de julho. A fórmula de disputa será definida depois de verificar o número de participantes do torneio. O torneio está sendo projetado para ser disputado nas categorias Principal, Copinha e Veteranos com jogos entre titulares e aspirantes.

Na categoria principal as equipes de municípios com população até 7,5 mil habitantes podem inscrever até oito atletas considerados de fora da região. Se Arroio do Meio tiver a participação de três equipes, cada uma poderá inscrever oito atletas de fora. Se forem duas equipes, cada uma poderá inscrever quatro atletas de fora. Extraoficialmente sabe-se que o Sete e o Rui Barbosa, campeão e vice do último municipal e o Esperança de Rui Barbosa, já confirmaram participação na categoria principal do torneio. Nesta mesma categoria também já se tem como certa a participação do Sete de Capitão e o Brasil de Marques de Souza.

A copinha será disputada por equipes de toda região, mas com atletas que possuem vínculo dentro do município de origem de cada clube. A categoria de veteranos será disputada por atletas com idade a partir dos 40 anos, sendo que cada clube poderá inscrever até três atletas com idade entre 37 e 40 anos.

Por daiane