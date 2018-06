Meio Ambiente

Os Amigos das Águas do Arroio Grande e Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Arroio do Meio, convidam os moradores do distrito para uma programação especial que ocorre em 21 de junho, no Salão da Comunidade de Arroio Grande Superior, ao lado da subprefeitura, a partir das 19h30min. Na ocasião será lançado o regulamento do concurso Espelhos D’água, que visa escolher fotografia e slogan para ilustração das placas de identificação da comunidade.

Na noite também haverá apresentação da peça teatral “Lá na Casa da Vizinha”, com o grupo Luz e Cena de Novo Hamburgo. A dramaturgia fará o público pensar sobre o futuro diante de muitas dúvidas e indagações: Como viveremos? Como serão as cidades? Quais inovações tecnológicas estarão à nossa disposição? São muitas perguntas que surgem instantaneamente em nosso imaginário, assim como se acende também a nossa curiosidade, não é verdade?

Pois bem, essa história se passa lá, no futuro, onde tudo ainda é mistério, onde tudo pode acontecer. Dona Florafauna, uma senhora idosa, vive na contramão daquilo que é visto por muitos como moderno, ou seja, mora junto à natureza, cuida da alimentação, faz exercícios e meditação. Sua casa é um verdadeiro oásis na selva de pedras da cidade. Preserva e respeita cada animal, cada planta, cada ser vivo, pois ela tem uma missão muito importante: ela é a guardiã de um tesouro!

Sua casa fica a poucos minutos da cidade e os moradores falam muitas coisas sobre o lugar, afinal sua casa é diferente de todas, cheia de materiais recicláveis que ela faz questão de recolher e reaproveitar, além de ser uma ótima contadora de causos e histórias, o que lhe rende a fama de bruxa.

Certo dia, um grupo de crianças decide fazer uma expedição ao local para fazer um trabalho para a Feira de Ciências, mas o que eles nem sonham é que uma dupla muito malandra também tem interesses no local, afinal, dizem as boas e as más línguas, que existe um “tesouro” escondido… Lá na casa da vizinha.

Ainda no decorrer deste fim de semana, integrantes da comissão pretendem distribuir folders educativos de conscientização às famílias da comunidade, que serão convidadas para intensificar a divulgação do projeto. Até o momento o movimento realizou seis encontros, incluindo um mutirão que resultou na retirada de três toneladas de lixo envolvendo 70 voluntários.

De acordo com o vereador Rodrigo Kreutz, integrante da comissão, uma das metas neste ano será a realização de uma análise parcial para obter estatísticas da matéria orgânica e de pesticidas presentes na água do manancial. A análise completa, inicialmente será adiada, devido ao custo elevado.

O arroio Grande tem nascente em Capitão e passa por diversas localidades, recebendo águas de vários afluentes, como córregos e riachos até desembocar no rio Taquari. Em seu curso, existem represas construídas para moinhos e serrarias, além de lugares mais profundos usufruídos por banhistas em dias de calor, pontes, pinguelas, travessias, locais de pesca e pontos turísticos.

Por daiane