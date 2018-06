Geral

A Associação Arroio-meense de Amparo ao Idoso (Amai) receberá R$ 2.122,00 mil referente à porcentagem da concessão da Praça de Alimentação instalada na Rua de Eventos durante a 2ª Gincana Arroio do Meio. O evento realizado no último final de semana de maio – 25 a 27, foi promovido pela Administração Municipal e organizado pela empresa Conte & Comunicação, contratada pelo município via processo licitatório.

A prática já aconteceu em 2017, na primeira edição do evento, quando o repasse foi semelhante. Segundo a diretoria da Amai, o recurso e o cumprimento de tarefas no Lar de Idosos na ocasião, incluindo pintura de paredes e atividades de integração com os internos, motivou a Associação a iniciar uma reforma geral no prédio, incluindo a pintura de toda a casa, com verba própria. O repasse deste ano deve auxiliar na revitalização dos banheiros. “Qualquer valor é bem-vindo, porque embora a situação financeira é equilibrada em decorrência de uma boa gestão, a casa sempre precisa de recursos”, afirmam os membros da diretoria.

O prefeito Klaus Werner Schnack reforça: “além de ser uma reconhecida festa de integração e entretenimento, a Gincana avança com esse enfoque social. É uma forma de retorno à comunidade e apoio ao nosso lar de idosos”, afirma.

Saiba mais sobre a Amai

Em atividade desde março de 2004, a Amai está atualmente com 27 idosos internos, sendo que sua capacidade máxima é de 44 pacientes. Para isso, conta com 20 funcionários ativos e uma estrutura completa para melhor atender às famílias.

Por daiane