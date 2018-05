Gauchão

O Clube Esportivo Lajeadense conquistou uma importante vitória no domingo pelo Campeonato da Divisão de Acesso do Gauchão. Jogando em Bagé, o Lajeadense venceu por 1 x 0 do Grêmio Bagé. O gol foi marcado por Padú no segundo tempo. O resultado deixou o Lajeadense, treinado por Serginho Almeida, vivo na competição com 18 pontos, o mesmo número do Grêmio Bagé que perde no critério de desempate pelo número de vitórias.

Faltando duas rodadas para encerrar a primeira fase, a tabela de classificação na chave do Lajeadense apresenta o Pelotas com 23p, Inter de Santa Maria e Aimoré 20p, Lajeadense e Bagé 18p, São Gabriel 11p, Guarani 10p e Santa Cruz 06 pontos.

A próxima partida do Lajeadense será sábado, dia 05, quando joga às 19h30min, em Lajeado, com o Aimoré de São Leopoldo. Na última rodada da fase, dia 09 de maio, o Lajeadense joga em Pelotas com o Pelotas. A chave do Lajeadense é formada por oito clubes que jogam todos contra todos em turno e returno, classificando os quatro primeiros.

Promoção antecipada para sábado

Mulheres não pagam.

Mulher de sócio pode levar acompanhante.

Valor: R$ 10 arquibancada e R$ 20 nas cadeiras.

Na hora: R$ 30 cadeira, R$ 20 arquibancada e R$ 10 meia arquibancada. Ingressos antecipados com 99653-9718, com Régis ou no Cabana Lanches 3716-1164.

Por daiane