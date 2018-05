Geral

O grupo arroio-meense Le Donne Sorelle esteve reunido na noite de sexta-feira em Bela Vista, para mais um filó mensal, que é uma tradição do grupo. Os integrantes, além de festejarem muito, também falaram sobre a 17ª edição do Filó – Encontro Italiano, que se realiza no dia 2 de junho, no Ginásio Municipal do Glória, em Bela Vista.

O Filó, como é popularmente conhecido, é um evento diferenciado, que evidencia a cultura italiana trazida à região pelos imigrantes e perpetuada por seus descendentes. Na noite, a programação inicia com calorosa recepção às 19h e, na sequência, será servida a sopa de capeletti com acompanhamentos da culinária italiana. Não faltará animação, cantoria e, claro muita comida boa. Batata doce assada, torresmo e polenta brustolada são apenas algumas das muitas opções.

A animação da noite já está garantida pelo simples encontro dos descendentes de italianos. Mas a Cia Musical, de Daniel Werner, o Coral Municipal de Capitão e o grupo Capéi de Palha, de Lajeado vão deixar o ginásio ainda mais animado.

Quem quiser participar desta festa já pode adquirir seu cartão com os integrantes do grupo, na Secretaria Municipal de Educação de Arroio do Meio e na Casa do Museu. O investimento é de R$ 35 para adultos e R$ 17,50 para crianças de 7 a 10 anos de idade. Lembrando que os cartões são limitados e não há venda na noite do evento.

Por daiane