Agricultura

Integrando a Semana Brasileira do Alimento Orgânico ocorreu quarta-feira no salão térreo do paroquial a 11ª edição do Encontro de Sementes Crioulas de Arroio do Meio, que teve como objetivo a troca de sementes crioulas e também de experiências no que se refere ao cultivo. O evento abordou ainda a importância do consumo de alimentos saudáveis, bem como o sabor que esses alimentos proporcionam por ser livres de agrotóxicos. Houve ainda a degustação de alimentos e frutas trazidas pelos participantes.

Na ocasião alguns participantes apresentaram suas experiências no que tange à produção e consumo de alimentos saudáveis. Helena Weizenmann falou de como aproveitar melhor os alimentos que estão ao alcance das mãos a exemplo do pão confeccionado com semente de abóbora que é gostoso e nutritivo. Citou exemplos de temperos que podem ser produzidos na propriedade a exemplo da noz moscada que é usada no arroz e possui aroma intenso. A sálvia pode ser usada em carnes e salames. “Já o manjericão é plantado com o objetivo de atrair as abelhas que trabalham na polinização”, destaca.

Variedades de batata doce e seus benefícios foi o assunto abordado por Gladis Berwanger. Destacou que as folhas, quando cozidas servem como remédio para inflamações de boca e garganta. Pertencente à Associação de Meliponicultores do Vale do Taquari, Genésio Rockembach falou sobre a importância da preservação das abelhas sem ferrão que são responsáveis por 70% da polinização das plantas.

Clara Bersch, do Centro Olístico Vida Saudável, apresentou o vinagre vivo que tem como principal ingrediente a uva japonesa, planta abundante na região. Após a junção da uva japonesa, açúcar mascavo e água, a solução fica armazenada em um vidro fechado por dois meses e está pronta para o uso.

Ao final do encontro, Sueli Maria Ferrari, representada por Márcia Ferrari recebeu uma homenagem por sua liderança à frente das mulheres rurais e por sua dedicação voltada à produção de alimentos orgânicos e sustentáveis. Ela foi sócia fundadora e integrante empenhada da Sabor de Vida, microempresa criada por oito mulheres na década de 1990, que produzia multimistura e alimentos saudáveis com ingredientes integrais e orgânicos. Uma iniciativa à frente de sua época, por isso uma mulher diferenciada.

Uma homenagem póstuma foi feita a Laidi Weizenmann que foi uma das fundadoras do grupo de Sementes Crioulas de Arroio do Meio.

O evento foi promovido em conjunto pelas igrejas Católica e Evangélica de Confissão Luterana, Grupo dos Agricultores Ecologistas de Forqueta, Secretaria Municipal de Agricultura, Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), Comissão Pastoral da Terra, Defensores da Natureza, Associação Ecobé, Emater/RS-Ascar e Departamento Municipal do Meio Ambiente contou ainda com o apoio da Articulação em Agroecologia do Vale do Taquari (AAVT), Conar e Associação Vovô Teobaldo.

Por daiane