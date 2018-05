Saúde

Em funcionamento desde o segundo semestre de 2017, o sistema de agendamento eliminou o antigo modelo de entrega das fichas de madrugada nos Postos de Saúde de Arroio do Meio. A partir desta organização, os Postos de Saúde do Centro e dos bairros abrem a agenda para o cidadão marcar sua consulta com o médico clínico geral e demais especialidades como pediatria, ginecologia/obstetrícia, urologia, dermatologia, cardiologia e odontologia. Implantado mais recentemente nas ESF dos bairros Navegantes e Bela Vista, estas unidades estão em fase de adaptação da comunidade e das equipes técnicas, buscando a mesma eficiência já prestada nos outros bairros.

Segundo o Secretário Municipal da Saúde, Gustavo Zanotelli, a medida visa proporcionar conforto e bem-estar à comunidade, que não precisa mais se submeter às filas na madrugada para retirada de fichas. ¨A organização do agendamento é para os casos eletivos como consultas de rotina, renovação de receitas e solicitações de fisioterapia, reconsultas para apresentar exames e consultas preventivas”, afirma o secretário. Além dos agendamentos, as unidades de saúde ainda mantêm atendimentos extras através do sistema de triagem, realizado por um profissional de enfermagem que acolhe o paciente, verifica o estado e encaminha para o atendimento adequado, seja na unidade ou para o Plantão Médico 24 horas do Hospital São José. “Este modelo amplia a qualidade dos atendimentos nos postos de saúde, incentiva a organização e qualifica as consultas, promovendo a gestão da saúde pública”, esclarece.

O prefeito Klaus Werner Schnack reforça: “Desta forma estamos cumprindo solicitações feitas pela comunidade, inclusas no nosso plano de governo, com o objetivo de avançar com o serviço e proporcionar atendimento de qualidade padronizado para os moradores de todos os bairros”, afirma Schnack. Aguardando confortavelmente para ser atendida pelo médico especialista no Posto do bairro Aimoré, a aposentada Leonilda Antunes, 69, confirma a melhoria. “Me consultei há algumas semanas com o clínico geral, quando já agendamos a consulta de hoje”, explica. “Hoje já vou deixar o retorno agendado”, afirma. “Isso facilita bastante, porque não precisamos vir tão cedo, apenas na hora marcada”, conclui.

Médico da família na ESF Aimoré, Dr. Rogério Balbão salienta: “Os agendamentos de consultas trazem diversas vantagens à comunidade e aos profissionais de saúde. Uma pessoa portadora de diabetes, que só necessita fazer sua consulta de revisão para ajuste do tratamento e controle dos exames, tem mais chances de adquirir doenças respiratórias como a gripe “A” ou pneumonia, quando fica desde cedo junto com outros pacientes no mesmo ambiente”, explica. “Ao utilizar o serviço de agendamento das unidades de saúde, diminui o tempo de exposição e contato com demais pessoas”, exemplifica. “Por outro lado, aqueles pacientes que precisam de atendimento mais imediato, também terão mais disponibilidade de atendimento, pois os pacientes que agendaram suas consultas acabam liberando oportunidades de vagas para estes munícipes, reduzindo a superlotação na parte inicial da manhã”, conclui.

Saiba mais

OS AGENDAMENTOS PODEM SER FEITOS POR TELEFONE OU PESSOALMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE:

Nas ESFs dos bairros, as agendas abrem no dia 20 de cada mês para Clínico Geral, Pediatria e Ginecologia. Nos casos urgentes um profissional da enfermagem realiza triagem para posterior consulta. ESF 1 NAVEGANTES – fone 3716 1921; ESF 2 AIMORÉ – 3716 1688; ESF 3 BELA VISTA – 3716 3909; ESF 4 SÃO CAETANO – 3716 2159; ESF 5 RUI BARBOSA – 37161133 *Em fase de transição de equipe, aguardando reposição de médico pelo Ministério da Saúde.

Os agendamentos no Posto de Saúde Central devem ser feitos pelo fone (51) 3716 1275 para as especialidades de Clínica Geral, Ginecologia, Obstetrícia, Cardiologia, Pediatria e Odontologia, ou pelo fone (51) 3716 2647 para Urologia e Dermatologia.

Por daiane