Coluna do Alício

Nessa semana destacamos o distrito de Santo Amaro do Sul, que tem forte ligação com o Vale do Taquari, pela colonização açoriana e pelo belíssimo rio Jacuí, local de veraneio e pescarias para diversas pessoas aqui da região. O curioso é que Santo Amaro já foi município e hoje pertence a General Câmara. Com dezenas de prédios tombados pelo Patrimônio Histórico Estadual, com arquitetura portuguesa, é um belo passeio para quem aprecia nossa história. De Arroio do Meio distancia-se cerca de 100 quilômetros, seguindo por Venâncio Aires, Passo do Sobrado e Vale Verde.

Por daiane